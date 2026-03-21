Milan caso Leao | escluse lesioni ma salta il Torino Allegri punta su Fullkrug

Il Milan ha comunicato che Rafa Leao non ha riportato lesioni e sarà assente nella partita contro il Torino. La decisione è stata presa in seguito agli accertamenti medici dopo l’infortunio accusato durante l’allenamento. Al suo posto, il tecnico Allegri ha scelto di schierare Fullkrug come sostituto. La squadra si prepara quindi senza uno dei suoi protagonisti principali.

Il caso Rafa Leao scuote il Milan a poche ore dal match di San Siro contro il Torino. Nonostante la risonanza magnetica effettuata in mattinata abbia escluso lesioni all’ adduttore destro, l’attaccante portoghese non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di oggi, sabato 21 marzo 2026. Il numero 10 rossonero, tormentato da mesi da un fastidio cronico nella stessa zona muscolare, volerà in Portogallo durante la sosta per le nazionali per un ulteriore check con lo staff medico lusitano. Lo stop forzato giunge a valle di una settimana ad altissima tensione, segnata dallo scontro sul campo dell’ Olimpico con Christian Pulisic e dal successivo diverbio con Massimiliano Allegri al momento della sostituzione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, caso Leao: escluse lesioni ma salta il Torino. Allegri punta su Fullkrug Articoli correlati Milan-Torino, Allegri studia il colpo di scena: Füllkrug insidia LeaoIl Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida casalinga di domani alle 18:00 contro il Torino, in un clima di estrema pressione dopo il KO... Leggi anche: Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro. Ma il portoghese salta la gara per infortunio Approfondimenti e contenuti su Milan caso Leao escluse lesioni ma... Temi più discussi: Milan, attacco flop nel 2026 e Allegri corre ai ripari: Leao verso la panchina?; Milan, escluse lesioni muscolari per Leao: quando torna; Leao risentimento all' adduttore | salta il Torino La scelta di Allegri per sostituirlo. Milan, escluse lesioni per Leao: ora cosa fa il Portogallo? Due stradeGli esami svolti da Leao in data odierna, dopo lo stop di ieri che gli farà saltare Milan-Torino, hanno escluso la presenza di lesioni all'adduttore: sospiro di sollievo, il problema del portoghese no ... calciomercato.com Milan, esami per Leao: escluse lesioni, quando può tornareAggiornamento sulle condzioni dell'attaccante portoghese, sottoposto a esami dopo l'infortunio muscolare. msn.com Siete milanisti o anche solo collezionisti Passate dal Forum di Assago per “Figurine Forever”: un viaggio totale nella storia del #Milan: dagli anni ’60 a oggi, tra figurine iconiche, album completi e pezzi rarissimi Da #Maldini e #Baresi fino alle lamin card facebook #Milan, esami per Leao: escluse lesioni, quando può tornare x.com