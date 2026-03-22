Milan Fofana che gesto Pressing su Modric Il vero problema per Allegri Rigore regalato? Il parere

Nel match tra Milan e un avversario, Fofana ha compiuto un gesto significativo, mentre il centrocampista ha esercitato un pressing su Modric. Sono stati sollevati dubbi su quale sia il vero problema per Allegri e si è discusso di un rigore che alcuni considerano regalato. La partita ha suscitato diverse interpretazioni tra gli addetti ai lavori.

Milan, la vittoria contro il Torino permette ai rossoneri di scavalcare il Napoli al secondo posto in classifica e di mettere pressione all'Inter in campo questa sera contro la Fiorentina. Ecco le top news da Pianeta Milan del 22 marzo 2026: il grande gesto di Fofana. Il pressing rossonero su Modric. Poi due pareri: il vero problema per Allegri e un rigore regalato. PROSSIMA SCHEDA>>> Dopo la vittoria del Milan contro il Torino il giornalista Franco Ordine ha scritto su 'Il Corriere dello Sport' parlando di quello che potrebbe essere il vero problema per Allegri. "Gli attaccanti che da qualche tempo sono il macigno sulla schiena di questa squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fofana che gesto. Pressing su Modric. Il vero problema per Allegri. Rigore regalato? Il parere Articoli correlati Leggi anche: Il Milan che verrà. Serve una punta vera. È pressing su Modric Pressing su Tomori e Fofana, ma il Milan non vuole cedere: i dettagliSecondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan potrebbe non aggiungere un nuovo difensore in questa sessione di calciomercato a meno... Tutti gli aggiornamenti su Milan Fofana che gesto Pressing su... Temi più discussi: Fofana deciso: Lo scudetto? Siamo il Milan, basta questo per crederci; Milan, Fofana e i rimpianti da regista: Avanzato da Allegri, ma non so se è la cosa migliore; Fofana sul nuovo ruolo da mezzala al Milan: Non è ciò che voglio, ma lo faccio per la squadra; Leao, un sabato in pace: ride in tribuna. Ecco quando si saprà se andrà in nazionale. Fofana smonta la narrazione: il Milan riparte da Leao e PulisicTutto dopo il terzo gol rossonero, quello del centrocampista francese: le immagini non lasciano davvero dubbi Il Milan vince e spazza via le critiche dopo una settimana davvero pesante da ogni punti d ... milanlive.it Fofana e Pavlovic amici veri: le parole che raccontano l’unità del MilanLe parole nel post partita di Milan-Torino di Fofana e Pavlovic, entrambi a segno nella vittoria rossonera per 3-2 sui granata. spaziomilan.it I dati parlano chiaro: per vincere bisogna giocare a 4 Ecco come Athekame ha cambiato #MilanTorino 3-2 L’analisi tattica facebook Il #Milan è Rabiot dipendente: l'ex #Juve è l'anima dei rossoneri, Allegri può sognare in grande x.com