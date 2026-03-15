Durante il secondo tempo di Lazio-Milan, l’allenatore toglie Rafael Leao dal campo, ma il giocatore non reagisce bene e si mostra contrariato. L’episodio si svolge in campo e si conclude con il portoghese che manifesta il suo disappunto, senza ulteriori interventi. La scena si inserisce nel contesto della partita senza coinvolgere altri elementi o dettagli.

Momenti di tensione nel secondo tempo di Lazio-Milan sulla panchina rossonera. Sul risultato di 1-0 per i biancocelesti grazie al gol di Isaksen, Massimiliano Allegri prova il tutto per tutto passando al 4-2-3-1 inserendo in un colpo solo dalla panchina Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Per far spazio ai due attaccanti, Max opta per cambiare prima Fofana e poi Rafa Leao. Proprio quest'ultimo, nel momento in cui scopre di dover lasciare il campo, si rende protagonista di una scena non bella. Intanto esce dal campo camminando visibilmente infastidito per la scelta del suo allenatore. I compagni lo hanno invitato ad accelerare, con Maignan che ha corso verso il portoghese per consolarlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Leao sostituito non la prende bene: ecco cosa è successo con Allegri

Articoli correlati

Leggi anche: De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri

Milan, Allegri striglia Leao in allenamento: ecco cosa gli ha dettoIl Milan ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video con uno spezzone dell'allenamento di ieri (9 febbraio).

Una selezione di notizie su Lazio Milan Leao sostituito non la...

Temi più discussi: Pronostico Lazio-Milan quote analisi 29ª giornata Serie A; Pronostico Lazio-Milan: analisi, quote e consigli; Chi gioca Lazio-Milan al posto dello squalificato Rabiot: Ricci, Jashari e come sta Loftus-Cheek; Lazio-Milan: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie A.

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Jashari ed Estupinan. Leao-Pulisic davantiTutto pronto allo stadio Olimpico dove, tra pochi minuti, si gioca tra Lazio e Milan, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive che inizierà alle ore 20.45. milannews.it

Milan, Leao non gradisce il cambio: non vuole l'abbraccio di Allegri, scalcia le bottiglietteLeao, in modo molto palese ed evidente, non gradisce la sostituzione: prima parla con Maignan, che cerca di calmarlo, poi scuote la testa. Al momento dell'uscita dal campo, Allegri prova ad ... calciomercato.com

Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook

SERIE A, la classifica in zona Europa dopo Lazio-Milan 1-0 x.com