Autismo la svolta parte da Salerno | presentati i risultati del progetto Gemma

A Salerno sono stati presentati i risultati di uno studio di sette anni che analizza l’autismo attraverso un nuovo modello che combina aspetti genetici, ambientali e del microbioma. L’evento ha rappresentato un momento di rilievo a livello internazionale, portando alla luce una ricerca che tenta di mettere insieme vari fattori coinvolti nella condizione. La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e ricercatori provenienti da diversi Paesi.

La città di Salerno ha ospitato in anteprima internazionale i risultati di uno studio durato sette anni che ridefinisce il paradigma della ricerca sull’autismo, integrando genetica, ambiente e microbioma in un unico modello di analisi. Circa 250.000 metadati raccolti, oltre 21.000 campioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Autismo, a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMAAutismo, nuove frontiere della ricerca a Salerno: il 30 aprile 2026 saranno presentati i risultati del progetto internazionale GEMMA, coordinato... Leggi anche: Intesa Sanpaolo, presentati i risultati del progetto “Un passo alla volta” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Autismo, a Salerno l’anteprima mondiale dei risultati GEMMA: una svolta nella ricerca; Malta: un elettrocardiografo per i bambini tra scienza, solidarietà e autismo; Autismo, studenti protagonisti: iniziativa nelle scuole per creare consapevolezza |VIDEO; Ceprano, autismo Off Road: un’avventura per CAApire tra fuoristrada e inclusione. Autismo, cambia il paradigma: meno caccia alle cause, più ricerca su qualità della vita e diagnosi precocissimeLa venticinquesima edizione del congresso annuale della International Society for Autism Research (INSAR), il principale appuntamento mondiale dedicato ai disturbi dello spettro autistico ... ilgiornale.it Campania. Approvata la legge regionale sull’Autismo. Topo (Pd): Svolta per l’assistenza. Centrale il ruolo di famiglie e associazioniPrevista una Rete di assistenza regionale per l’erogazione di servizi, da quelli territoriali a quelli ospedalieri, con l’istituzione di equipe multidisciplinari per la presa in carico, la diagnosi e ... quotidianosanita.it AUTISMO IN CLASSE: LEGGERE I BISOGNI EDUCATIVI E ATTUARE INTERVENTI EFFICACI Sai davvero come rispondere ai bisogni degli studenti con disturbi dello spettro autistico Strategie inclusive, osservazione del comportamento, didattica persona - facebook.com facebook