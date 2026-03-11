Educazione civica a scuola | i risultati dell’indagine su 4mila docenti presentati dall’Osservatorio permanente su Educazione civica Diritti e Sostenibilità

A Didacta è stato presentato un report basato su un’indagine condotta su oltre 4.000 insegnanti. Il documento evidenzia come i docenti desiderino integrare maggiormente l’educazione civica nelle loro lezioni, chiedendo un approccio transdisciplinare, una maggiore alfabetizzazione digitale e l’attivazione della cittadinanza attiva tra gli studenti.

