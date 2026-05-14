Michy Moto Day 2026
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Torna il Michy Motor Day, l'attesa manifestazione motoristica organizzata dall'associazione "Michy sempre con noi", nel ricordo del piccolo Michele Barra e del papà Stefano. La grande novità di quest'anno è il trasferimento dal giardino parrocchiale di Abbadia alla piazza del Mercato di Mandello.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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