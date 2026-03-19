Bonus moto 2026 ultim’ora | click day del 18 marzo esaurito come monitorare eventuali cancellazioni

Il 18 marzo 2026 si è svolto il click day per il bonus moto, che ha esaurito tutte le risorse in poche ore. Chi ha tentato di accedere al sito durante la giornata ha trovato le domande già chiuse. Sono stati registrati numerosi tentativi di iscrizione, ma le disponibilità sono state completamente assegnate entro breve tempo. Non sono ancora state annunciate eventuali cancellazioni o riaperture.

Il click day del 18 marzo 2026 per il bonus moto ha esaurito tutte le risorse disponibili in poche ore. Chi sperava di ottenere il contributo fino a 4.000 euro per l’acquisto di scooter e motocicli elettrici o ibridi dovrà accontentarsi di monitorare il portale ufficiale per eventuali cancellazioni o rinunce da parte di altri prenotanti. Il bonus moto è un incentivo statale pensato per favorire l’acquisto di motocicli, scooter e ciclomotori elettrici o ibridi appartenenti alle categorie L1e-L7e. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento urbano e stimolare il rinnovo del parco circolante con veicoli a basso impatto ambientale. Il contributo varia in base alla rottamazione di un veicolo precedente: senza rottamazione si può ottenere fino a 3. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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