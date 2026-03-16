Harry Styles il nuovo album Kiss All Time Disco Occasionally debutta in vetta alla Billboard 200

Il nuovo album di Harry Styles, intitolato “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, è uscito il 6 marzo e ha subito conquistato la vetta della classifica Billboard 200. Si tratta di un risultato immediato e evidente, che ha portato l’artista a ottenere il primo posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti. La notizia riguarda il debutto in classifica del lavoro discografico di Styles.

Harry Styles: l’album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, pubblicato lo scorso 6 marzo, è arrivato direttamente al primo posto nella classifica Billboard 200. Secondo i dati raccolti da Luminate, il quarto lavoro in studio dell’ex One Direction ha debuttato nelle classifiche con 430.000 unità equivalenti guadagnate negli Stati Uniti, nel corso della settimana terminata il 12 marzo. Nel dettaglio, per Kiss All The Time. Disco, Occasionally, la cifra racchiude le vendite di album puri che comprendono 291.000 copie, (portandolo in vetta alla Top Album Sales ), mentre le unità SEA comprendono 138.500 (pari a 140,31 milioni di streaming ufficiali on demand dei dodici brani dell’album debutta alla #1 nella classifica Top Streaming Albums ) e le unità TEA comprendono circa 500. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Harry Styles, il nuovo album “Kiss All Time. Disco, Occasionally” debutta in vetta alla Billboard 200 Articoli correlati Leggi anche: Harry Styles pubblica il nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, OccasionallyHome > Spettacoli > Musica > Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Harry Styles: leaked song from album Kiss All the Time. Disco, Occasionally - Oh Alyssa Aggiornamenti e contenuti dedicati a Harry Styles Temi più discussi: Il ritorno in sordina di Harry Styles; Harry Styles cambia ritmo con il nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally: testo e significato delle canzoni; Harry Styles, tutti i significati nascosti del suo nuovo album; Recensione: HARRY STYLES – Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles conquista il primo posto con Kiss All The Time. Disco, Occasionally.Harry Styles torna in vetta alle classifiche con il suo nuovo album di inediti Kiss All The Time. Disco, Occasionally., che ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/NIQ degli album più ... megamodo.com Tra indizi, un concerto esclusivo e un nuovo album: così Harry Styles ha sorpreso tuttiDopo tre anni di silenzio discografico, Harry Styles torna sulla scena musicale con una strategia a dir poco sorprendente. blitzquotidiano.it #Charts #Certificazione Questa settimana l'album di Harry Styles "Kiss all the time. Disco, occasionally" debutta al #1 nel Regno Unito con 183.045 vendite ed è stato certificato Oro. (100.000+). Ecco i dati. • 67.499 CD • 66.391 Vinili • 42.368 Vendite equival - facebook.com facebook Il ritorno in sordina di Harry Styles x.com