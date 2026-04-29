Madonna ritorna a dominare la classifica Billboard con I Feel So Free

Madonna torna a conquistare le prime posizioni delle classifiche Billboard con il brano “I Feel So Free”, traccia principale del suo prossimo album “Confessions II” in uscita il 3 luglio. La canzone ha raggiunto subito le prime posizioni nelle chart statunitensi, segnando un nuovo successo per l’artista. La pubblicazione del singolo ha suscitato grande attenzione tra fan e addetti ai lavori, anticipando l’uscita del disco previsto tra poche settimane.

I Feel So Free di Madonna, brano apripista di Confessions II, nuovo album in uscita il prossimo 3 luglio, irrompe nelle Classifiche Billboard. Il singolo che ha aperto la nuova era musicale della Regina Del Pop, ha debuttato in quattro chart di Billboard, arrivando al primo posto nella classifica Dance Digital Song Sales. Arrivato in esclusiva su Pride Radio di iHeartRadio lo scorso 17 aprile, prima di diventare ampiamente disponibile tramite servizi di streaming e negozi di download digitali. Oltre al suo ingresso al primo posto nella classifica Dance Digital Song Sales (il secondo leader di Madonna), I Feel So Free arriva alla #6 nella...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madonna ritorna a dominare la classifica Billboard con “I Feel So Free” Notizie correlate Bad Bunny ritorna in vetta alla Classifica Billboard dopo 41 settimane con “Debi Tirar Mas Fotos”Dopo l’Half Time Show del Super Bowl che è stato tra i più seguiti di sempre, Bad Bunny ritorna in cima alla Classifica Billboard 200 con Debi Tirar... “Arirang”, l’album dei BTS debutta al primo posto della Classifica BillboardArirang, album che ha riportato i BTS sulle scene musicali, ha debuttato in vetta alla classifica degli album Billboard Hot 200, portando il gruppo... Tutti gli aggiornamenti Madonna ritorna a Venezia 42 anni dopo Like a Virgin: il videoMadonna riporta lo sguardo internazionale su Venezia con un gesto che mescola ironia e nostalgia. A oltre quarant’anni dal celebre videoclip di Like a Virgin, la superstar americana torna in gondola ... 105.net Madonna ritorna ai Brit AwardsMadonna ritorna ai Brit Awards. La cerimonia che assegna i premi della musica inglesi si conferma come uno dei più grandi eventi della stagione. Ad aggiungersi alla lista dei performer che conta già ... 105.net