Oggi, in provincia di Perugia, si tiene il matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore. La cerimonia civile si svolge in un contesto riservato, con pochi invitati presenti. Dopo la cerimonia, sono previsti due giorni di festeggiamenti. La coppia ha scelto di mantenere l’evento privato e discreto.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia. Cerimonia civile, intima, pochi invitati e due giorni di festeggiamenti. A celebrare le nozze è Francesca Fagnani, con cui l’attrice ha stretto un legame: è stata ospite a Belve nella puntata del 7 aprile, dove tra le altre cose la conduttrice le aveva chiesto conto del matrimonio annunciato e mai arrivato: “Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?”. La risposta della Ramazzotti era stata ironica: “Ma non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani.”. Evidentemente le carte si sono trovate, e oggi i due coronano una storia cominciata sul set.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Micaela Ramazzotti sposa oggi Claudio Pallitto: il ruolo di Francesca Fagnani

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RAMAZZOTTI SENZA FILTRI: CONFESSIONI SHOCK SU VIRZÌ, AMORI FINITI E SEGRETI DEL CINEMA

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