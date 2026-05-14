Micaela Ramazzotti ha scelto un look particolare per il suo matrimonio, combinando un taglio pixie ondulato con un trucco deciso durante il pre-wedding party. Per il giorno delle nozze, ha optato per una frangia molto ampia e un trucco che accentuava gli occhi. La scelta del suo stile ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno notato le variazioni nel suo look rispetto alle occasioni precedenti. La sposa si è presentata con un outfit elegante, accompagnato da dettagli che hanno dato risalto alla sua personalità.

L'attrice ha infatti optato per ben tre cambi look: uno per il pre-wedding party, un secondo per lo scambio delle promesse e un terzo per il ricevimento. A ognuno di essi, Micaela ha abbinato un beauty look differente, affidandosi alle mani di Camilla Guadagnoli per il make-up e a Vincenzo Panico per la parte hair. Eccoli nel dettaglio. Bold make-up e un pixie cut ondulato per la vigilia della nozze Per il pre-wedding party, la sposa ha puntato tutto su un grintosissimo pixie cut ondulato, con punte flipped e una riga laterale e lunghezze pronte a scoprire solo in parte la fronte. Una proposta sbarazzina, giocosa, ma al tempo stesso dal gran carattere, perfetta per essere abbinata al suo long dress scintillante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti sposa: il beauty look per il suo sì si fa in tre

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