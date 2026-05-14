Micaela Ramazzotti sposa | il beauty look per il suo sì si fa in tre
Micaela Ramazzotti ha scelto un look particolare per il suo matrimonio, combinando un taglio pixie ondulato con un trucco deciso durante il pre-wedding party. Per il giorno delle nozze, ha optato per una frangia molto ampia e un trucco che accentuava gli occhi. La scelta del suo stile ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno notato le variazioni nel suo look rispetto alle occasioni precedenti. La sposa si è presentata con un outfit elegante, accompagnato da dettagli che hanno dato risalto alla sua personalità.
L'attrice ha infatti optato per ben tre cambi look: uno per il pre-wedding party, un secondo per lo scambio delle promesse e un terzo per il ricevimento. A ognuno di essi, Micaela ha abbinato un beauty look differente, affidandosi alle mani di Camilla Guadagnoli per il make-up e a Vincenzo Panico per la parte hair. Eccoli nel dettaglio. Bold make-up e un pixie cut ondulato per la vigilia della nozze Per il pre-wedding party, la sposa ha puntato tutto su un grintosissimo pixie cut ondulato, con punte flipped e una riga laterale e lunghezze pronte a scoprire solo in parte la fronte. Una proposta sbarazzina, giocosa, ma al tempo stesso dal gran carattere, perfetta per essere abbinata al suo long dress scintillante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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