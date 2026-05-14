In una giornata di fine estate, un’attrice italiana ha scelto di sposarsi in Umbria, presso il Castello di Rosciano. La cerimonia, riservata a pochi invitati, si è svolta in un’atmosfera semplice e raccolta. La sposa ha indossato tre diversi abiti durante la giornata, mentre un’officiante ha condotto la celebrazione. La location, decorata con fiori e dettagli rustici, ha contribuito a creare un’atmosfera intima e suggestiva.

Fiori d’arancio in Umbria per l’attrice Micaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Castello di Rosciano, trasformato per l’occasione in un luogo quasi incantato. A celebrare il rito civile è stata la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani, amica della coppia, che ha aggiunto un tocco personale e simbolico alla cerimonia. La sposa ha scelto tre cambi d’abito nel corso della giornata: tre vestiti firmati Atelier Boccia 1944. Per la vigilia, Ramazzotti ha scelto un abito glitter color platino. Durante la cerimonia ha indossato una creazione più strutturata e romantica, una silhouette a sirena in pizzo rebrodé con colletto alto e maniche lunghe, arricchita da una gonna in mikado di seta che ha dato volume e un’impronta più regale al look. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Micaela Ramazzotti si sposa in Umbria: una cerimonia intima, tre look e un’officiante d’eccezione che sorprende tutti

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