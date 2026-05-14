Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in Umbria con una cerimonia all'aperto. L'evento è stato officiato da Francesca Fagnani e ha visto la partecipazione di amici e familiari. La cerimonia si è svolta in un ambiente bucolico, caratterizzato da un’atmosfera semplice e intima. Sono state condivise alcune fotografie dell'evento, che mostrano i momenti salienti della giornata.

“La felicità è una conquista”è il motto del matrimonio che si è svolto in provincia di Perugia, al castello di Rosciano, traMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. La coppia dopo 4 anni ha deciso di convolare a nozze e di dire sì. Il matrimonio è stato rimandato più volte ma alla fine, con una cerimonia bucolica e romantica, la coppia il 12 maggio si è scambiata le promesse. I due sposi sono stati accompagnati all’altare dalle proprie figlie e ad aspettarli c’eraFrancesca Fagnani. E’ stata lei ad officiare il matrimonio e ad essere testimone delle loro promesse, di un amore combattuto e per il quale la coppia ha lottato tanto fino al giorno del grande sì.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sposi: la romantica cerimonia in Umbria | FOTO

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«Mi sposi tu?» Francesca Fagnani alle nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. La scelta dopo Belve e la battuta sul divorzio con VirzìSarà Francesca Fagnani a officiare il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, in programma oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia.

Temi più discussi: Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officia il matrimonio; Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto; Al matrimonio di Micaela Ramazzotti, l'amica Francesca Fagnani ha avuto un ruolo speciale; Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in segreto in Umbria, Francesca Fagnani ha celebrato le nozze.

L'attrice Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì nel Castello di Rosciano, nel cuore dell'Umbria. Le foto in esclusiva x.com

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