Oggi in Umbria si svolgono le nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. La cerimonia si tiene in una località della regione con circa 150 invitati presenti. La sposa indossa un abito bianco con dettagli ricamati, mentre lo sposo opta per un completo scuro. La giornata si svolge senza intoppi, con momenti di festa e scambi di promesse tra i due. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in un'atmosfera semplice e raccolta.

Perugia, 13 maggio 2026 – Per il loro giorno più bello, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno scelto l’Umbria. La splendida e suggestiva cornice del castello di Rosciano, immerso tra le colline e nella natura, che si trova nella frazione Signoria del comune di Torgiano, li ha visti pronunceranno il loro sì in una cerimonia lontana dai riflettori, circondati solo da familiari e pochi amici. A officiare la cerimonia è stata Francesca Fagnani. Il castello umbro quasi sospeso verso una vallata, ha offerto agli ospiti una vista mozzafiato. Una location che non è stata scelta a caso: i due sposi hanno infatti raccontato di desiderare “un luogo autentico, che contenesse storia” per raccontare la loro storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto oggi sposi. Nozze da favola in Umbria

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