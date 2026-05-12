Il 12 maggio 2026, un'attrice italiana e un uomo hanno celebrato le nozze in un castello. La cerimonia si è svolta senza particolari annunci pubblici, lontano dai riflettori mediatici. La coppia ha scelto di sposarsi in un luogo storico, con pochi invitati presenti. La notizia è stata resa nota attraverso alcune fonti di stampa, senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia.

Oggi, 12 maggio 2026, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si uniscono in matrimonio lontano dal clamore mediatico. L’attrice e il personal trainer romano hanno scelto per la cerimonia un castello storico in Umbria, immerso nel verde. La cerimonia è prevista in forma strettamente privata, con un numero limitato di invitati tra familiari e amici più vicini, tra i quali spicca la “Belva” Francesca Fagnani. La coppia ha deciso di mantenere massimo riserbo sui dettagli delle nozze. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si tratta di una cerimonia intima, con pochi invitati, per la quale sono previsti ben due giorni di festa. Tra i dettagli più curiosi svelati dal Messaggero, il ruolo affidato a Francesca Fagnani, che sarà l’officiante del matrimonio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto in un castello: Francesca Fagnani celebra le nozze

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