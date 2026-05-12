L'attrice e il personal trainer si sono sposati vicino ad Assisi in una cerimonia riservata, officiata dalla giornalista e conduttrice televisiva. La cerimonia, che si è svolta con un alto livello di riservatezza, ha visto la presenza di pochi invitati e si è svolta in un ambiente protetto, lontano da occhi indiscreti. La coppia ha deciso di celebrare il loro matrimonio in modo intimo e senza pubblicità.

Lontano dai flash dei paparazzi e della mondanità, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno scelto la quiete dell’Umbria per il loro giorno più bello. L’attrice e il personal trainer, uniti dal 2023, hanno deciso di scambiarsi le promesse nuziali oggi, nei pressi di Assisi. Secondo quanto trapelato, la coppia ha optato per un ricevimento intimo, all’interno di un’antica dimora medievale circondata dalla natura. Niente eccessi, dunque, solo una cerchia ristrettissima di parenti e amici fidati in un’atmosfera romantica e raccolta. Leggi anche: Lite Ramazzotti-Virzì, i testimoni: "Minacce di morte, sputi e graffi", ma il caso è chiuso La scelta dell'Umbria è tutt'altro che casuale, per Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officia il matrimonio

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