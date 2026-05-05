Gianmarco Tamberi ha dichiarato che suo padre non ha ancora visto sua figlia, nata recentemente, e che non si sono più sentiti da allora. L’atleta ha espresso questa situazione come uno sfogo, sottolineando di essere molto emozionato nel parlare della questione. La notizia è stata comunicata durante un evento pubblico in cui Tamberi ha spiegato di non aver ancora ricevuto risposta dal padre dopo la nascita della bambina.

Ancona, 5 maggio 2026 – “Quando è nata mia figlia non ci siamo sentiti e lui non l’ha vista”. Traspare una forte emozione in Gianmarco Tamberi quando parla del padre Marco. “Gli ho scritto quando è nata – ha spiegato il campione di salto in alto nel podcast di Gianluca Gazzoli ‘Passa dal BSMT’ -, gli ho detto che se avesse voluto vederla, bastava che mi faceva sapere. Però non l’ha vista ancora. Non ha risposto al messaggio”. “Io non penso che mio padre sia una persona cattiva – ha sottolineato -, penso che ci stia male tanto quanto ci sto male io del fatto che non abbia risposto”. Gimbo ha parlato dei suoi successi e dei programmi futuri, ma a dedicato a lungo parole sul suo rapporto con il padre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Mio padre non ha ancora visto mia figlia”: lo sfogo di Gianmarco Tamberi e il messaggio senza risposta di papà Marco

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