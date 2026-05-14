Cosa: Mi Pare Ieri, lo spettacolo celebrativo per i 40 anni di carriera di Michele La Ginestra.. Dove e Quando: Al Teatro Sistina di Roma, dal 21 al 24 maggio.. Perché: Un viaggio emozionante e scanzonato tra ricordi, risate e aneddoti teatrali, per celebrare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.. Il palcoscenico del Teatro Sistina si prepara ad accogliere un evento speciale, una vera e propria festa dedicata a chi, dagli anni Ottanta, ha saputo conquistare il cuore del pubblico romano e non solo. Dal 21 al 24 maggio, Michele La Ginestra sarà il protagonista assoluto di Mi Pare Ieri, un one-man show che si preannuncia come un concentrato di emozioni, risate e ricordi indelebili.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mi Pare Ieri: Michele La Ginestra Incanta il Sistina

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