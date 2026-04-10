Michele La Ginestra protagonista dello spettacolo M' accompagno da me a Lama dei Peligni
L’attore e autore Michele La Ginestra sarà in scena a Lama dei Peligni con lo spettacolo
L’attore e autore Michele La Ginestra approda a Lama dei Peligni, con lo spettacolo "M'accompagno da me", per la regia di Roberto Ciufoli, in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, nella sala polivalente "A. Del Pizzo". La serata rappresenta uno degli appuntamenti di punta della rassegna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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