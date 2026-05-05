L’attore Michele La Ginestra chiuderà la stagione teatrale al Teatro Bianconi con uno spettacolo incentrato su un monologo che ripercorre il passato. Lo spettacolo, che affronta il tema della frenesia digitale, sarà l’ultimo della programmazione prima della pausa estiva. La rappresentazione si svolgerà in un contesto che mira a coinvolgere il pubblico e a stimolare riflessioni sui cambiamenti della società contemporanea.

? Cosa scoprirai Come può un monologo sul passato spiegare la nostra frenesia digitale?. Chi è l'attore che porterà il teatro Bianconi verso la Sistina?. Perché questa stagione ha registrato una serie di sold out storici?. Cosa accadrà al teatro dopo questo traguardo artistico senza precedenti?.? In Breve Spettacolo di Alessandro La Ginestra con regia di Roberto Marafante e attori di supporto.. Appuntamenti previsti sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 alle ore 17:30.. Partecipazioni sul palco di Luca La Ginestra, Ilaria Nestovito, Brunella Platania e Sergio Zecca.. Successo della stagione con numerosi sold out in tutta la provincia di Viterbo..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Bianconi: Michele La Ginestra chiude la stagione con un monologo

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