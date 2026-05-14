MFE vola con l’asse tedesco | l’EBIT torna positivo nel primo trimestre

Nel primo trimestre, la società ha registrato un ritorno positivo dell’EBIT, grazie a un miglioramento dei margini operativi. La strategia di riduzione dei costi ha contribuito a questa inversione di tendenza, mentre l’integrazione con la piattaforma tedesca ha ampliato le attività e i ricavi. Questi risultati sono stati annunciati in un periodo caratterizzato da cambiamenti nelle dinamiche di mercato e da azioni mirate di ristrutturazione interna, che hanno influenzato l’andamento finanziario complessivo.

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