Enel vola con l’estero | utile a 1,9 miliardi nel primo trimestre

Nel primo trimestre, una grande azienda energetica ha registrato un utile di circa 1,9 miliardi di euro, grazie soprattutto ai mercati esteri. La società ha affrontato un aumento della tassazione, che ha inciso sui margini di profitto. I principali contributori alla crescita sono stati i paesi europei e altre aree internazionali in cui l’azienda è presente. La performance all’estero ha compensato le sfide legate alle tasse più alte nel mercato domestico.

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