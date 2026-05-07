Plasma | Forlì-Cesena vola con il +20% di donazioni nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato un aumento del 20% nelle donazioni di plasma rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato ha portato la provincia a superare la media regionale, anche se le donazioni di sangue intero sono diminuite nonostante il numero di donatori sia rimasto stabile. La situazione solleva alcune domande sulle modalità di raccolta e sulla composizione delle donazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto la provincia a superare la media regionale?. Perché le donazioni di sangue intero sono diminuite nonostante i donatori?. Cosa permette di produrre l'aumento delle unità di plasma raccolte?. Come influisce questa gestione sulla riduzione delle trasfusioni negli ospedali?.? In Breve Aferesi 2025: 12.859 unità raccolte con crescita del 12,42% rispetto all'anno precedente.. Sangue intero 2025: 19.020 unità prelevate con flessione del 2,25% per ottimizzare risorse.. Trasfusioni emazie: calo del 5,36% negli ospedali provinciali nel corso del 2025.. Produzione farmaci: 107.027 kg di materiale ematico forniti dalla regione nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Plasma: Forlì-Cesena vola con il +20% di donazioni nel primo trimestre Notizie correlate Donazioni di sangue, Forlì-Cesena cuore pulsante della raccolta: nel 2025 balzo record per il plasmaIl sistema trasfusionale della provincia di Forlì-Cesena si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità emiliano-romagnola, mostrando una... Basilicata, il plasma vola: record di donazioni e nuovi traguardiL’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, si è recato a Pisticci per partecipare all’assemblea regionale dell’Avis Basilicata, un incontro...