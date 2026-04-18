Mezzo secolo di solidarietà | l' Aido festeggia insieme agli studenti e con un convegno sull' etica del dono

L'Aido intercomunale Savio-Rubicone ha avviato le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della sua fondazione con un evento rivolto alle scuole. La ricorrenza viene festeggiata con una storia sul dono e un convegno dedicato all’etica del gesto solidale. L’iniziativa coinvolge studenti e rappresenta un momento di riflessione sulla solidarietà, che dura ormai mezzo secolo.

Una storia sul dono per celebrare i primi 50 anni di vita associativa. Aido intercomunale Savio-Rubicone apre le celebrazioni in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, con un evento dedicato alle scuole. Si tratta dello spettacolo Inside Anna. Una storia sul dono che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La solidarietà e il valore dell'abbraccio, il convegno sull'etica nella sanità a Palazzo ArcivescovilePalermo torna a interrogarsi sui temi della solidarietà e del valore umano dell’abbraccio. Leggi anche: Per mezzo secolo dietro al banco del negozio di alimentari, Irma “ad Bases” festeggia i 100 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’AVIS di Beinette compie 50 anni: una grande festa per il mezzo secolo di solidarietà; Mezzo secolo di satira, le grandi vignette in regalo con Repubblica; Il cantautore brasiliano Chico Buarque e il cubano Silvio Rodriguez insieme per Cuba; La 24 Ore compie mezzo secolo: Edizione speciale nel nuovo stadio. La 24 Ore compie mezzo secolo: «Edizione speciale nel nuovo stadio»BELLUNO - «Questo è un evento che fa parte della tradizione, sociale non meno che sportiva, della città. E lo dico non solo come sindaco ma anche forte ... ilgazzettino.it Moncalieri e solidarietà, cresce il parco auto della Croce RossaLa solidarietà e l'impegno civile non fanno mai in vacanza. Nei giorni precedenti alla Pasqua, la Croce Rossa di Moncalieri ha visto crescere il suo parco auto: il comitato locale, che l'anno prossimo ... torinoggi.it intoscana.it. . Più di mezzo secolo di storia, tutela e valorizzazione. L’Olio Chianti Classico DOP rappresenta un equilibrio unico tra qualità, identità territoriale e cura del paesaggio. Un impegno costante che nel tempo ha costruito un modello capace di coniug - facebook.com facebook “Auguri ad ANCI Campania, da mezzo secolo un fondamentale punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo di questo meraviglioso territorio, per la tutela delle sue bellezze e il rilancio delle aree interne. Sono molto orgoglioso, non solo per il mio ruolo istit x.com