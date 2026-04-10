Cinquant’anni di Doc per il Salice Salentino | marchio e strategia per crescere sui mercati

Il Salice Salentino celebra i cinquanta anni della sua denominazione di origine controllata, un traguardo raggiunto con l’istituzione ufficiale del disciplinare avvenuta nel 1976. Quel decreto dell’8 aprile di allora, firmato dall’allora presidente della Repubblica, ha segnato il riconoscimento legale del marchio. Da allora, la denominazione ha sviluppato strategie di crescita, puntando sulla qualità e sulla tutela del prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

LECCE – La Denominazione di origine controllata del vino di Salice Salentino taglia il traguardo del mezzo secolo volgendo lo sguardo al punto di partenza: quel decreto dell’8 aprile 1976 con cui l’allora presidente della Repubblica, Giovanni Leone, riconobbe ufficialmente il disciplinare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"Le azioni previste includono attività di scouting, incontri B2B, servizi di orientamento e campagne di comunicazione. Escalation di furti a Salice Salentino, firmato il protocollo sul “controllo di vicinato”SALICE SALENTINO – Una preoccupante escalation di furti e tentativi di intrufolarsi nelle case che ha messo in allarme i cittadini di Salice... Temi più discussi: Salice Salentino DOC, 50 anni di storia: al via le celebrazioni tra vino, cultura e territorio; I 50 anni della DOC Salice Salentino: presentato a Lecce il calendario di eventi e il marchio del Cinquantenario; Salice Salentino DOC, 50 anni di storia: a Lecce presentati eventi e marchio celebrativo; Buon compleanno Salice Salentino doc. I 50 anni della DOC Salice Salentino. L’agricoltura del Salento riparte da quiGrande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori per la ricorrenza dei 50 anni di Doc Salice Salentino che si è tenuta nelle sale del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce. Un’occasione per rip ... leccenews24.it I 50 anni della DOC Salice Salentino: presentato a Lecce il calendario di eventi e il marchio del CinquantenarioLECCE - Una partecipazione entusiasta e attenta ha caratterizzato la ricorrenza dei 50 anni di Doc Salice Salentino che si è tenuta ieri pomeriggio, 8 aprile, ... corrieresalentino.it 50 ANNI DI STORIA, UN’UNICA IDENTITÀ: IL SALICE SALENTINO DOP FESTEGGIA MEZZO SECOLO #SaliceSalentino #DOC #DOP #VinoPugliese #50AnniSaliceSalentino #RadiciVirtuose #TerraDArneo #Salento #VinoItaliano #Enogastronomia #Cultur - facebook.com facebook