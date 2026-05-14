Mezzo etto di hashish a scuola altri 800 grammi a casa nascosti dentro il pc

Lunedì 11 maggio, i carabinieri della stazione di Padova Prato delle Valle, con il supporto dei cani del Nucleo Cinofili di Torreglia e in collaborazione con la direzione scolastica, hanno effettuato un’operazione nelle vicinanze di una scuola. Durante i controlli, sono stati trovati circa 50 grammi di hashish nascosti in uno zaino e ulteriori 800 grammi di sostanza stupefacente nascosti all’interno di un computer a casa di uno studente. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’indagine da parte delle autorità.

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Emergenza droga tra i giovanissimi, brillante operazione messa a segno dai carabinieri. Lunedì mattina 11 maggio i carabinieri della stazione di Padova Prato delle Valle, supportati dalle unità del Nucleo Cinofili di Torreglia, in stretta sinergia con la direzione scolastica, hanno effettuato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arrestato a Taranto con 120 grammi di hashish nascosti in casaTarantini Time QuotidianoNel pomeriggio del 20 aprile 2026 a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato in... Leggi anche: Mezzo etto di hashish nascosto nei cespugli in piazza Perugino Temi più discussi: Spaccio di droga in piazza della Repubblica, due giovani con cocaina e hashish arrestati; Spaccio in strada a San Luigi: cocaina, hashish e eroina, nei guai due triestini; Baby bullo pizzicato con 60 grammi di hashish e denunciato; Rio, arrestato uno spacciatore con mezzo etto di cocaina. Mezzo etto di hashish in casa, arrestata una coppia alle PianazzeLa Spezia, 17 novembre 2025 – Sabato sera i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di ... lanazione.it Benevento, oltre mezzo kg di hashish nascosto in cantina: arrestato studente 19enne. Segnalato 41enneProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati quotidianamente in una capillare azione di controllo ... ntr24.tv