Arrestato a Taranto con 120 grammi di hashish nascosti in casa

Il 20 aprile 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato un uomo di 53 anni. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 120 grammi di hashish nascosti in casa. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel pomeriggio e i militari hanno sequestrato la droga trovata durante la perquisizione.

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio del 20 aprile 2026 a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un uomo di 53 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito da un’attività di controllo del territorio mirata al contrasto del traffico di droga. I militari hanno notato un continuo andirivieni di giovani nei pressi dell’abitazione dell’uomo, circostanza che ha portato ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare, nascosta in un cassetto dell’armadio della camera da letto, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 120 grammi, in parte già suddivisa in dosi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Arrestato a Taranto con 120 grammi di hashish nascosti in casa Notizie correlate Leggi anche: Sequestrati oltre 80 grammi di hashish, erano nascosti nel deposito attrezzi: arrestato 43enne Frosinone: 22 panetti di hashish e oltre 120 grammi di cocaina in casa, un arresto a FiuggiUn’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi, che hanno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arrestato 16enne con la cocaina negli slip; Taranto, 16enne arrestato con cocaina e hashish: droga nascosta anche in casa; Taranto, cocaina nascosta nella botola di un vano bagno in un locale pubblico: 63enne arrestato; Taranto, droga negli slip: arrestato 16enne durante un controllo. Taranto, 53enne arrestato con hashish in casaDroga sequestrata a Taranto: i Carabinieri arrestano un 53enne. Trovati 120 grammi di hashish e materiale per confezionare dosi. pugliapress.org Taranto, droga in casa: arrestato 53enneUn uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Taranto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. trmtv.it Omicidio Rosario Coppola ad Arzano, la reazione del clan: «Dobbiamo uccidere il killer della svista prima che venga arrestato». Ilmattino.it facebook #Usa, arrestato soldato coinvolto nel blitz su #Maduro. Aveva scommesso sulla cattura del dittatore x.com