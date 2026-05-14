Durante la mezza maratona di Piacenza, due amici hanno accompagnato un atleta in carrozzina lungo i 21 chilometri della gara. Il percorso si è svolto sotto la pioggia, con condizioni di maltempo che hanno messo alla prova la resistenza di tutti i partecipanti. I due compagni si sono alternati nel spingere l’atleta, mantenendo un ritmo costante per tutta la corsa. La loro presenza ha rappresentato un aiuto diretto durante l’intera prova, che si è conclusa con successo.

? Domande chiave Come hanno gestito la fatica sotto il maltempo durante i 21 km?. Chi sono i due atleti che hanno guidato la sfida?. Perché Giorgio ha scelto proprio questa gara per il suo sogno?. Quali sono i prossimi obiettivi sportivi del trio dopo il traguardo?.? In Breve Marco de Paolo e Sergio Stocchi appartengono alla Mud&Glory academy di Spoleto.. I tre amici avevano già affrontato 600 km con 10 mila metri di dislivello.. L'impresa si è svolta durante la 29esima edizione della Placentia half marathon.. Vaghi è originario di un comune vicino al lago di Como.. Domenica 10 maggio, due atleti di origine spoletina hanno spinto per 21 km Giorgio Vaghi durante la 29esima Placentia half marathon, permettendo al loro amico in carrozzina di tagliare il traguardo e realizzare un sogno sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezza maratona di Piacenza: due amici spingono un atleta in carrozzina

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