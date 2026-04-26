Il keniano Sebastian Sawe ha corso la maratona di Londra in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi, diventando il primo atleta a completare una maratona ufficiale sotto le due ore. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante e regolamentato, con un record mondiale che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Sawe ha tagliato il traguardo davanti a un pubblico di spettatori, segnando una pietra miliare nella storia della corsa su lunga distanza.

Domenica mattina il 31enne keniano Sebastian Sawe è stato ufficialmente il primo atleta al mondo ad aver corso una maratona in meno di due ore, arrivando al traguardo di quella di Londra in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. È un tempo storico, che da tempo era ricercato da tutti i più forti corridori al mondo. Finora il detentore del record mondiale nella maratona era sempre un kenyano, Kelvin Kiptum, che nel 2023 corse quella di Chicago in due ore e 35 secondi, e l’anno successivo morì in un incidente stradale a 24 anni. Domenica nella maratona di Londra è sceso sotto le due ore anche l’etiope Yomif Kejelcha, arrivato al traguardo sempre in un’ora, 59 minuti e 40 secondi, lo stesso tempo di Kipchoge nel 2019.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il primo atleta a correre una maratona ufficiale sotto le due ore

Correre la maratona sotto le 2 ore, sarà lui #shorts

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