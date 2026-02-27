Mobilita’ | due cortei e Mezza Maratona gli eventi del fine settimana a Roma

Domani a Roma si svolgeranno due cortei e la Mezza Maratona, eventi che coinvolgono diverse zone della città. La mobilità sarà influenzata da queste manifestazioni, e per questo motivo sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità. La situazione sarà monitorata dai servizi di gestione del traffico, che hanno comunicato le variazioni previste per la giornata.

Modifiche al traffico a Roma per cortei e la Roma-Ostia Half Marathon. Dettagli sui percorsi e chiusure. Roma servizi per la mobilità ha emesso un avviso importante riguardante le modifiche al traffico di domani. Domani, dalle 14:00, un corteo si muoverà da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni, attraversando viale Luigi Einaudi, viale Enrico De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Fino alle 20:00, si prevedono possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee di bus. Inoltre, domani, dalle 14:30, un altro corteo si svolgerà in zona Garbatella, partendo da largo delle Sette Chiese e dirigendosi verso via Ostiense. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

