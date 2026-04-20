Aeroporto di Salerno sbloccati 100 milioni per il prolungamento della metropolitana
La Corte dei Conti ha approvato ufficialmente la delibera Cipess, autorizzando lo sblocco di 100 milioni di euro destinati al prolungamento della metropolitana di Salerno. Questa decisione permette di avviare i lavori per l’allacciamento dell’aeroporto alla rete metropolitana cittadina, contribuendo a finanziare l’intervento. L’operazione si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo infrastrutturale nella zona.
La Corte dei Conti ha formalmente autorizzato la delibera Cipess, sbloccando uno stanziamento di cento milioni di euro per finanziare l'allacciamento della metropolitana di Salerno. L'infrastruttura di trasporto collegherà l'attuale tracciato, dallo stadio Arechi, direttamente allo scalo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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