I lavori di mitigazione dell’ex Rho Monza continuano a subire ritardi a causa di una convenzione tra il Comune di Paderno e la società di gestione, ancora non firmata. Nonostante i fondi siano stati sbloccati, l’assenza di un accordo ufficiale ha rallentato l’avvio delle opere, prolungando i tempi previsti per il completamento. La situazione genera ulteriori ostacoli per l’avanzamento del progetto di intervento.

Altri ostacoli per le opere di mitigazione dell’ex Rho Monza. Nuovi ritardi a causa della convenzione tra il Comune di Paderno e Serravalle, finalizzata a regolare impegni e competenze reciproci. Un passaggio procedurale che avrebbe dovuto replicare la bozza del 2018 con alcune integrazioni del 2022. Invece, i tempi si sono allungati e non si conosce la nuova dead line. Solo un anno fa, ricorda il circolo cittadino di Legambiente, "si era in attesa della bollinatura della Corte dei Conti per la messa a disposizione dei fondi da parte del ministero dell’Economia e Finanze. La previsione in quel momento era maggiogiugno, ma così non è stato e si è arrivati a dicembre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho-Monza, si allungano i tempi. Fondi sbloccati, il Comune non firma

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