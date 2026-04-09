In calendario ci sono due appuntamenti teatrali dal titolo "Potresti essere tu - il caso Garlasco" a Napoli e a Milano. Nella locandina si legge che tra gli ospiti ci saranno gli avvocati (solo) di Alberto Stasi. Segno che non bastano più i talk show sull'omicidio di Chiara Poggi, ora si può anche pagare un biglietto a teatro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Garlasco, lo psicologo smonta i teoremi su Stasi: “Nessuna base clinica per parlare di parafilia”Il profilo psicologico di Alberto Stasi torna al centro del dibattito pubblico sul caso Garlasco.

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Temi più discussi: Non bastano più i talk show su Garlasco, il caso arriva anche a teatro: 40 euro per sentir parlare di Stasi; Garlasco, la Procura vuole chiudere a fine maggio. Ma Chiara con chi ha parlato quella mattina?; Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: Non ci saremo, cosa succede; Garlasco, Roberta Bruzzone: Nessun elemento per revisione condanna Stasi.

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Garlasco, audio inedito di Sempio scatena nuove polemiche sul clima di violenza contro le donneLe nuove intercettazioni su Andrea Sempio riaccendono il caso Garlasco Nel 2017, un’intercettazione di Andrea Sempio, oggi unico indagato per concorso ... assodigitale.it

“Arriva il momento”. Garlasco, il conto alla rovescia per Andrea Sempio - facebook.com facebook

Garlasco, "killer di Chiara Poggi nascosto in giardino, ha scavalcato il muretto di cinta, trovato frammento della parete" x.com