Non bastano più i talk show su Garlasco il caso arriva anche a teatro | 40 euro per sentir parlare di Stasi

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In calendario ci sono due appuntamenti teatrali dal titolo "Potresti essere tu - il caso Garlasco" a Napoli e a Milano. Nella locandina si legge che tra gli ospiti ci saranno gli avvocati (solo) di Alberto Stasi. Segno che non bastano più i talk show sull'omicidio di Chiara Poggi, ora si può anche pagare un biglietto a teatro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Garlasco, lo psicologo smonta i teoremi su Stasi: “Nessuna base clinica per parlare di parafilia”Il profilo psicologico di Alberto Stasi torna al centro del dibattito pubblico sul caso Garlasco.

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Temi più discussi: Non bastano più i talk show su Garlasco, il caso arriva anche a teatro: 40 euro per sentir parlare di Stasi; Garlasco, la Procura vuole chiudere a fine maggio. Ma Chiara con chi ha parlato quella mattina?; Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: Non ci saremo, cosa succede; Garlasco, Roberta Bruzzone: Nessun elemento per revisione condanna Stasi.

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