Il fine settimana si prospetta molto freddo rispetto a quanto ci si aspetta per maggio. Le temperature scenderanno sotto la media stagionale, con valori che raggiungeranno punte di otto gradi in meno rispetto alle medie usuali. Venerdì e sabato saranno i giorni più freddi, con gelate che interesseranno anche zone a quote normalmente non soggette a temperature così basse. Il clima sarà simile a quello di un autunno inoltrato, con condizioni meteorologiche che coinvolgeranno diverse regioni italiane.

Roma - Tra venerdì e sabato atteso il momento più freddo: valori sotto media, gelate a quote insolite e clima quasi autunnale in diverse regioni italiane. L’Italia si prepara a un deciso calo delle temperature entro il fine settimana, con valori che in alcune zone potranno scendere fino a 6-8 gradi sotto la media del periodo. La fase più fredda è attesa tra venerdì e sabato, quando l’ingresso di aria più fredda porterà un netto cambiamento rispetto al clima mite dei giorni precedenti. Il raffreddamento interesserà inizialmente il Nord e parte del Centro, per poi estendersi anche a diverse aree del Sud. Le temperature risultano già inferiori alla norma su molte regioni, ma nei prossimi giorni è previsto un ulteriore arretramento termico, accompagnato da vento e instabilità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, weekend gelido per maggio: temperature giù fino a otto gradi

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