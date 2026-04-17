Le Marche si apprestano a cambiare volto nel fine settimana, con il sole che tornerà a splendere e temperature che raggiungeranno i 25 gradi. Dopo diversi giorni di maltempo, caratterizzati da piogge frequenti e cieli coperti, le previsioni indicano un miglioramento del cielo e un clima più mite. Tuttavia, le condizioni meteo non dovrebbero durare a lungo, annunciando un possibile nuovo cambiamento nelle giornate successive.

Ancona, 17 aprile 2026 — Dopo una fase di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con piogge e cieli spesso grigi, le Marche voltano pagina e si preparano a un weekend decisamente più stabile e gradevole. Torna il sole, salgono le temperature e l’atmosfera diventa più tipicamente primaverile, anche se con qualche fisiologica variabilità. Un tempo perfetto per una gita fuoriporta negli splendidi borghi delle Marche, anche se il cambio di stagione e il consolidarsi della primavera porta con sè l’arrivo di fastidiose allergie. L’esperto Randi: “Alta pressione per l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, ma non sarà duratura”. A...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, il meteo nel weekend cambia faccia: sole e temperature fino a 25 gradi. “Ma non sarà duraturo”

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