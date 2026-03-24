Un drastico calo delle temperature si abbatterà su tutta la nostra Penisola a partire da mercoledì sera e potrebbe portare neve fino ai 300 metri di altitudine tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato da iLMeteo.it, a partire da mercoledì si preannuncia un vero e proprio ritorno dell’inverno con venti di tempesta, forti rovesci, grandinate e un crollo termico di ben 10-12°C. Il crollo delle temperature causerà anche nevicate a quote bassissime per il periodo. La causa è da ricercare nell’arrivo di un nuovo ciclone artico proveniente dalla Norvegia, che toccherà dapprima il Regno Unito, la Francia e i settori alpini, per poi scendere da mercoledì sera in modo diretto e violento su tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna il freddo sulla Penisola: le temperature crollano di oltre 10°C, rovesci e neve a quote bassissime

Articoli correlati

Meteo | Colpo di coda dell'inverno, "Tornano freddo e rovesci, forte vento e neve a quote molto basse"Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa...

Neve in Lombardia, quando e dove: nevicate anche a bassissime quote e in pianura. Ecco le previsioni meteoMilano, 4 gennaio 2025 – Inizio settimana decisamente polare in Lombardia, come nel resto del Nord del Paese.

Tutti gli aggiornamenti su Torna il freddo sulla Penisola le...

Temi più discussi: Meteo, tornano freddo e neve sull'Italia: ecco dove e quando. Le previsioni; Torna l'inverno con freddo e neve. Oggi allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia; Ondata di freddo tra 18 e 19 marzo, quali sono le regioni a rischio; Torna il freddo dal Nord Europa: crollo delle temperature, possibili nevicate in collina e rischio gelate.

Maltempo, arriva il colpo di coda invernale: torna il freddo con neve e rovesciDopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord domani, mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria a ... msn.com

Freddo di nuovo sull’Italia: l’errore da evitare con l’armadio dei bambiniDopo i primi segnali di primavera, sull’Italia arriva una fase più fredda e instabile, con vento, piogge e temperature in calo su molte regioni. nostrofiglio.it

Torna il consueto appuntamento del martedì pomeriggio con Zona Rossa - facebook.com facebook

GdS - Scudetto, le vecchie glorie votano sì: "Nessuna crisi e ora torna Lautaro, l' #Inter ce la farà" x.com