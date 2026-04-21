Meteo | temperature in calo per una perturbazione passeggera

Una perturbazione di origine settentrionale sta attraversando la Penisola, portando un calo delle temperature. Le correnti d’aria fredda si fanno sentire in diverse regioni, e nel corso di giovedì raggiungeranno anche la Sicilia. La perturbazione sarà passeggera e si prevede che i effetti si facciano notare soprattutto con un abbassamento delle temperature e possibili precipitazioni.

Correnti di aria più fredda di matrice settentrionale accompagnano una perturbazione che nel suo transito sulla Penisola raggiungerà la Sicilia nella giornata di giovedì. Sulla città di Catania tempo stabile e soleggiato nella giornata di mercoledì. Moderato aumento delle nubi giovedì con qualche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi. Notizie correlate Allarme meteo in arrivo: perturbazione attesa da nord con piogge diffuse e temperature in calo.Una perturbazione proveniente dal nord sta per investire gran parte del Paese, portando con sé piogge diffuse e un brusco calo delle temperature. Leggi anche: Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità: temperature in calo Altri aggiornamenti Temi più discussi: La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; Meteo: Temperature, ancora Caldo fino a 27°C, ma da Domenica arrivano venti più freddi; Meteo Temperature - Calo termico da domenica, in settimana si torna nella norma e localmente sotto.; Meteo, maltempo in arrivo con piogge e calo termico. Le previsioni. Meteo Italia – temperature in calo e più temporali nei prossimi giorni, vediamo l’evoluzione fino al 25 aprileMeteo: prossimi giorni con aria più fresca sul Mediterraneo che porta temporali e calo termico, più stabilità in vista del weekend del 25 aprile ... centrometeoitaliano.it Previsioni meteo Lombardia: allerta gialla temporali a Milano e temperature in calo, poi la svoltaSettimana spaccata in due: instabilità fino a mercoledì, soprattutto sulla fascia prealpina e Pedemontana, mentre da giovedì tornano sole e caldo ... ilgiorno.it Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Sul Piemonte l'alta pressione cede parzialmente per l'afflusso di correnti più umide e fresche da Est che portano maggior nuvolosità alternata a parziali schiarite, fin verso il primo pomeriggio di M facebook La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al Centro-Nord, più sereno al Sud. #meteo x.com