Alle prime luci dell’alba, le previsioni indicano un inizio di giornata con condizioni più stabili nel Nord Italia, mentre in altre zone si prevedono condizioni meno favorevoli. Le temperature sono ancora bassi e il cielo appare parzialmente nuvoloso. La giornata si prospetta senza precipitazioni significative nelle prime ore, anche se alcune aree potrebbero registrare qualche nuvola in più.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile è solo un gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo a doppi prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabile possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-05-2026 ore 06:15

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