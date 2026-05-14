Meteo Napoli pioggia e schiarite fino a sabato | temperature in calo e venti moderati

Da 2anews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le previsioni meteo, Napoli si presenta con condizioni instabili oggi, giovedì 14 maggio, con piovaschi e nuvole variabili. Le temperature sono in calo e i venti raggiungono raffiche fino a 42 kmh. La situazione dovrebbe mantenersi così fino a sabato, con alternanza tra pioggia e schiarite.

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Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, oggi, giovedì 14 maggio, giornata instabile sul capoluogo campano con piovaschi, nuvolosità variabile e raffiche fino a 42 kmh. Il maltempo dovrebbe proseguire anche venerdì e nella prima parte di sabato. Meteo Napoli Napoli si prepara a vivere alcuni giorni caratterizzati da instabilità atmosferica, con piogge alternate a schiarite e temperature piuttosto miti. Secondo le previsioni pubblicate da IlMeteo.it, la giornata di giovedì 14 maggio sarà prevalentemente piovosa, anche se non mancheranno momenti di miglioramento soprattutto tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, il mattino sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre nel pomeriggio sono attesi piovaschi alternati a schiarite.🔗 Leggi su 2anews.it

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