Meteo maltempo e calo delle temperature Pioggia temporali e freddo al Sud

Oggi il maltempo si presenta al Nord con piogge e temporali diffusi, mentre al Sud si registra un calo delle temperature e condizioni di pioggia e temporali. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo, con temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, in particolare nelle regioni settentrionali.

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La giornata odierna vedrà un ritorno di condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali da sparsi a diffusi. Tra venerdì e sabato peggioramento meteo che interessa il Centro-Nord con fenomeni anche intensi e progressivo calo della quota neve, fin verso i 1200-1300 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Maltempo in arrivo poi anche al Sud e generale calo delle temperature che si porteranno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella seconda parte del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano che il tempo dovrebbe volgere verso un generale miglioramento con residua instabilità pomeridiana.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, maltempo e calo delle temperature. Pioggia, temporali e freddo al Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, ritorna l’inverno con neve, pioggia e temperature in calo Sullo stesso argomento Leggi anche: Meteo, settimana di maltempo: temporali, burrasche e calo delle temperature Previsioni meteo Roma: nel weekend sole, freddo e pioggia, temperature in caloDa venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo. Temi più discussi: Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: regioni a rischio. Le previsioni; Ancora piogge diffuse e temperature in calo: in arrivo una intensa perturbazione atlantica; Colpo di coda dell'inverno: forti temporali con grandine e vento, da sabato migliora. Prove d'estate la prossima settimana; Tendenza meteo - Saccatura artica confermata da venerdì. Meteo, nuove perturbazioni in arrivo: ecco dove colpirà il maltempo sull’Italia ora GUARDA QUI: ift.tt/2qv5GUy x.com Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: regioni a rischio. Le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: regioni a rischio. Le previsioni ... tg24.sky.it Meteo, nuova fase instabile sull'Italia: rischio forti temporaliNuova fase di maltempo in diverse regioni per l'arrivo di un impulso perturbato. Temperature sotto la norma e venti intensi. Le previsioni meteo del 14-15 maggio ... meteo.it