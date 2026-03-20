Previsioni meteo Roma | nel weekend sole freddo e pioggia temperature in calo

Per il weekend che va da venerdì 20 a domenica 22 marzo, le previsioni indicano giornate caratterizzate da sole, con possibilità di poca pioggia e temperature che diminuiranno rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo a Roma e nel Lazio sono state confermate da diversi modelli, anticipando un calo delle temperature che si farà sentire soprattutto nelle ore serali e notturne.

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Previsioni meteo per venerdì 20 marzo Buongiorno a tutti, Come previsto, stamattina si registra qualche minima bassa nei fondovalle e nelle pianure interne. Mentre scrivo ( ore 5.15) Tredozio e Rocca San Casciano infatti segnano 0°, Faenza sud-est, Lugo +1 - facebook.com facebook

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