Le previsioni meteo indicano un rapido cambiamento delle condizioni climatiche nelle prossime settimane, con un passaggio dal freddo intenso a temperature elevate. L’anticiclone proveniente dall’Africa porterà un innalzamento delle temperature, superando i 35°C in alcune zone. Si attendono variazioni significative nei livelli delle risorse idriche, che potrebbero essere influenzate dall’aumento della domanda di acqua. La transizione verso condizioni più calde è prevista entro alcuni giorni.

? Punti chiave Come influenzerà l'anticiclone africano la gestione delle risorse idriche locali?. Quando inizierà esattamente la transizione verso le temperature subtropicali?. Perché il nuovo regime atmosferico sostituisce l'Anticiclone delle Azzorre?. Quali rischi comporta il passaggio repentino dal gelo all'afa estrema?.? In Breve Transizione termica verso temperature sopra i 30-35°C prevista dal 20 maggio.. Sostituzione dell'Anticiclone delle Azzorre con massa d'aria subtropicale dal Nord Africa.. Fenomeno El Nino influenza i movimenti delle masse d'aria su scala planetaria.. Rapida evaporazione post-piogge mette a rischio l'equilibrio idrogeologico e le risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, dal gelo all’afa: previsto salto termico sopra i 35°C

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