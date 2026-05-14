Meteo a Roma torna il maltempo e scatta l' allerta gialla per piogge e raffiche di vento

A Roma e nel Lazio si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla tarda mattinata di venerdì 15 maggio. Secondo le previsioni, nelle prossime 24-36 ore arriveranno piogge e raffiche di vento intense, portando all’attivazione dell’allerta gialla. La situazione riguarda principalmente la regione, con possibili disagi legati alle precipitazioni e alle raffiche che si intensificheranno nel corso della giornata.

A Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta gialla. A partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nella Regione piogge e forti raffiche di vento.Torna il maltempo e scatta l’allerta giallaIl Dipartimento di protezione civile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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