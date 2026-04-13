Allerta meteo gialla oggi nel Lazio a Roma forti raffiche di vento | torna la pioggia temperature in calo
Oggi nel Lazio è stata diramata un'allerta meteo gialla, con particolare attenzione alla zona di Roma e alla regione della Tuscia. Sono previste forti raffiche di vento e piogge che interessano entrambe le aree, mentre le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni precedenti. La pioggia è arrivata in modo diffuso nella zona della Tuscia, mentre a Roma sono state segnalate nuvole scure e venti intensi.
Allerta meteo gialla sull'alto Lazio: la pioggia arriva in Tuscia. Vento e nuvole scure a Roma, temperature in calo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperature
Leggi anche: Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 26 marzo: forti raffiche di vento e pioggia