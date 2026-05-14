Meteo a Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l' allerta gialla per piogge e raffiche di vento

A partire dalla tarda mattinata di venerdì 15 maggio, Roma e il Lazio si trovano sotto un’allerta gialla a causa di maltempo. Per le prossime 24-36 ore sono previste piogge e raffiche di vento intense nella regione. La situazione meteorologica è caratterizzata da condizioni di instabilità che coinvolgono diverse zone del territorio. Le autorità hanno emesso l’allerta per segnalare il rischio di precipitazioni abbondanti e raffiche di vento che potrebbero interessare varie aree della regione.

A Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta gialla. A partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nella Regione piogge e forti raffiche di vento.Torna il maltempo e scatta l’allerta giallaIl Dipartimento di protezione civile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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