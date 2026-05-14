Metamorfosi - Via Dante art district

Sabato 23 maggio, il distretto di via Dante si trasformerà in un'area dedicata all’arte, con esposizioni sparse lungo le strade, performance dal vivo, musica, installazioni e laboratori. L’evento coinvolgerà diverse attività artistiche, portando persone e creatività nel quartiere. La giornata vedrà un insieme di iniziative pensate per rendere il quartiere un palcoscenico di espressione culturale.

Sabato 23 maggio il distretto di via Dante torna a trasformarsi in un percorso dedicato all’arte: mostre diffuse, performance, musica, installazioni e workshop animeranno il quartiere. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare e valorizzare un giovane distretto artistico e culturale nel cuore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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