Metamorfosi - Via Dante art district

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, il distretto di via Dante si trasformerà in un'area dedicata all’arte, con esposizioni sparse lungo le strade, performance dal vivo, musica, installazioni e laboratori. L’evento coinvolgerà diverse attività artistiche, portando persone e creatività nel quartiere. La giornata vedrà un insieme di iniziative pensate per rendere il quartiere un palcoscenico di espressione culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 23 maggio il distretto di via Dante torna a trasformarsi in un percorso dedicato all’arte: mostre diffuse, performance, musica, installazioni e workshop animeranno il quartiere. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare e valorizzare un giovane distretto artistico e culturale nel cuore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Al Murate Art District l’installazione "Keep it alive", progetto dell’artista Francesco PellegrinoPensieri e messaggi dei visitatori, riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo.

Sostegno Indire art. 6 e art. 7, Università Link: tutti i posti disponibiliTenendo conto della Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di formazione per il conseguimento della...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web