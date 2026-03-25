Sostegno Indire art 6 e art 7 Università Link | tutti i posti disponibili

L’autorità competente ha pubblicato la tabella con i posti disponibili per i corsi di specializzazione in sostegno didattico agli studenti con disabilità presso le università. La normativa si basa sugli articoli 6 e 7, e la tabella indica il numero totale di posti autorizzati per ogni istituzione. La lista è accessibile attraverso il link ufficiale dell’università che gestisce i percorsi di formazione.

Tenendo conto della Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, l’Università degli Studi Link erogherà i percorsi di specializzazione sulle attività. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sostegno Indire art. 6 e art. 7, i bandi dell’Università LinkCon la pubblicazione degli avvisi ufficiali relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge... Leggi anche: Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l’anno 2026, tutte le regole per l’accesso ex art. 6 e 7 del DL 71/2024 Altri aggiornamenti su Sostegno Indire Temi più discussi: Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 6 tre anni di servizio; Sostegno INDIRE 2026: tutti i posti disponibili divisi per università e ordine/grado di scuola; Sostegno INDIRE, la pagina con manuale d'iscrizione, video guida e faq; Sostegno INDIRE 2026, bandi delle Università per triennalisti e specializzati all'estero [AGGIORNAMENTO]. TFA sostegno Indire art 6, iscrizioni riaperte dalle 15 di oggi 23 marzo fino alle 15 del 30 marzo 2026. AVVISOIndire riapre le iscrizioni per l'art. 6 del TFA sostegno seconda edizione. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 15.00 del giorno 23 marzo 2026 alle ore 15.00 del giorno 30 marzo 2026, accedend ... orizzontescuola.it Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 6 tre anni di servizioSecondo ciclo sostegno Indire: pubblicate le graduatorie Indire per l'accesso al corso di specializzazione art. 6 del dm 75 per docenti con tre anni di servizio. orizzontescuola.it I corsi specializzanti su sostegno stentano a decollare: l'Indire ha appena riaperto le iscrizioni. 'La Tecnica della Scuola’ ne ha parlato con Rocco Papalia, dal 1° novembre scorso Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, tra gli atenei che hanno d - facebook.com facebook Riaperte le domande di accesso ai corsi INDIRE sul sostegno 2026 per triennalisti: c’è tempo fino al 30 Marzo Info e requisiti nel primo commento x.com