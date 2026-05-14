Messina sventola la Bandiera Blu Mattei | Una riconferma che attesta la bontà del lavoro svolto

A Messina è stata riconfermata la Bandiera Blu anche per il 2026, un attestato che premia le località costiere per la qualità ambientale e delle acque di balneazione. La FEE, organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento, ha valutato diversi parametri tra cui la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge. La conferma di quest’anno segue quella del 2025, rafforzando la reputazione della città nel settore turistico e ambientale. La certificazione viene assegnata sulla base di criteri specifici e verifiche ufficiali.

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