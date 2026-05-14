Messina sventola la Bandiera Blu Mattei | Una riconferma che attesta la bontà del lavoro svolto
A Messina è stata riconfermata la Bandiera Blu anche per il 2026, un attestato che premia le località costiere per la qualità ambientale e delle acque di balneazione. La FEE, organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento, ha valutato diversi parametri tra cui la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge. La conferma di quest’anno segue quella del 2025, rafforzando la reputazione della città nel settore turistico e ambientale. La certificazione viene assegnata sulla base di criteri specifici e verifiche ufficiali.
Messina conferma anche per il 2026 la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, eccellenza delle acque di balneazione, sicurezza, accessibilità, qualità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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