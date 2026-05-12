Durante i festeggiamenti del Barcellona per la vittoria del campionato spagnolo, un giocatore del team ha preso una bandiera palestinese da un tifoso e l’ha sventolata dal tetto del bus scoperto che trasportava i calciatori. Le immagini di questo gesto sono diventate virali sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti. Il momento è stato ripreso e condiviso online, generando discussioni tra gli spettatori.

Sui social sono diventate virali le immagini di Lamine Yamal, giovane fenomeno 18enne del Barcellona che, durante i festeggiamenti della squadra per la vittoria del campionato spagnolo, ha sventolato una bandiera palestinese dal tetto del bus scoperto che trasportava i giocatori. Una delle immagini è stata condivisa dallo stesso Yamal sul suo profilo Instagram. La bandiera era di proprietà di un tifoso che seguiva la parata del bus: mentre il tifoso in questione la stava sventolando, Yamal gli ha chiesto di passargliela e ha poi deciso di mostrarla dal tetto del bus scoperto. Il calciatore – che oggi è alle prese con un infortunio – aveva già preso posizione su altri temi di attualità quando a marzo aveva condannato i cori islamofobi durante un’amichevole della nazionale spagnola contro l’Egitto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Yamal prende una bandiera palestinese da un tifoso e la sventola sul bus scoperto: il gesto durante i festeggiamenti del Barcellona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lamine Yamal con la bandiera della Palestina sul bus del Barcellona, i media di Israele contro il calciatoreL’attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha sventolato una bandiera della Palestina durante la festa blaugrana per il 29esimo titolo della Liga...

Friuli, la sinistra sventola la bandiera dei titini durante le celebrazioni per il 25 aprileAnche in Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Lusevera, in provincia di Udine, la sinistra è riuscita a rovinare la celebrazione del 25 aprile.