Messina scosse continue tra notte e alba | il sisma sveglia la costa

Nella notte tra ieri e stamattina, la costa è stata interessata da una serie di scosse telluriche. Gli epicentri delle scosse si sono verificati in diverse aree lungo la costa, con alcune località che hanno registrato più eventi. Le vibrazioni sono iniziate intorno alle 2:49 e si sono susseguite fino alle 7:14, con un susseguirsi di scosse di diversa intensità. La sequenza ha causato preoccupazione tra la popolazione e ha portato a verifiche da parte delle autorità locali.

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? Punti chiave Dove si sono concentrati esattamente gli epicentri delle scosse notturne?. Come si sono susseguite le vibrazioni tra le 2:49 e le 7:14?. Perché la frequenza di questi eventi ha svegliato i residenti?. Quali rischi segnalano queste continue scosse per la stabilità del territorio?.? In Breve Due scosse notturne tra le 2:49 e le 2:56 a Rodi Milici.. Magnitudo 2.2 e 2 registrate nel comune di Rodi Milici durante la notte.. Sequenza sismica totale tra le 2:49 e le 7:14 del 14 maggio.. Profondità di 10 chilometri rilevata per il sisma delle 6:59.. Una scossa di magnitudo 2.8 ha colpito la costa nord orientale del messinese alle ore 6:59 di questo giovedì 14 maggio, scuotendo il suolo a una profondità di 10 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, scosse continue tra notte e alba: il sisma sveglia la costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sisma da 5.7 tra Afghanistan e Tagikistan: scosse fino in Pakistan Leggi anche: Verona si sveglia prima dell’alba: torna la corsa “5.30” tra sport, benessere e ciliegie fresche Argomenti più discussi: Scosse di terremoto nel Tirreno: la terra trema ancora a nord della Sicilia; Terremoto nel messinese registrata una scossa di magnitudo 2.9. Sciame sismico tra Messina e provincia: tre scosse all'albaTerremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina, stamane alle 6.59, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv Roma. messina.gazzettadelsud.it Tre scosse di terremoto in Sicilia in poche oreTre scosse di terremoto sono state registrate tra la notte e la prima mattina di oggi nel Messinese, senza causare danni o feriti. La scossa più intensa è avvenuta alle 6.59 al largo di Messina, con m ... tp24.it